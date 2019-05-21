Эксперты: «Беглов мощно стартовал в статусе врио главы Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Александр Беглов «мощно стартовал» в статусе врио главы Санкт-Петербурга, — считают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Об этом говорится в докладе «Александр Беглов. Целеустремлённый администратор», опубликованном на сайте ЦПК.

Авторы исследования отмечают, что до назначения Беглова в Санкт-Петербург в октябре 2018 года «город как будто застыл в своём развитии», и активность нового руководителя стала особенно заметной на фоне предшественника. «Он часто выезжает на мероприятия и объекты с инспекциями, общается с жителями, рассказывая им о планах и перспективах», — отмечается в докладе. При этом, как считают эксперты ЦПК, запрос на обновление, который ощущается в Санкт-Петербурге, связан в первую очередь с запросом на более комфортную городскую среду, на формировании которой и акцентирует своё внимание Беглов.

На фоне закрытого и во много непубличного Георгия Полтавченко выгодно отличается и открытость Беглова, командой которого «включались все механизмы для информирования горожан». «Губернатора запомнили», — уверены эксперты центра, отмечая, что в городе создана атмосфера учета общественного мнения. «Врио всеми силами демонстрирует, что готов с этим мнением работать и учитывать его при развитии города», — говорится в тексте доклада.

Ещё одним отличием Беглова авторы исследования называют «ярко выраженные социальные акценты», примерами которых стали новые субсидии на оплату общего имущества при капремонте, круглогодичный бесплатный проезд на пригородных электричках для льготников и особое внимание к старшей аудитории. Так, например, Беглов выступил за расширение условий присвоения статуса жителя блокадного Ленинграда, ввёл социальную карту петербуржца.

К заслугам Беглова причисляется и «личное и демонстративное участие в сохранении некоторых важных для горожан объектов», подчеркивающих отличие Санкт-Петербурга от Москвы. Например — легендарной пирожковой на Московском проспекте. Подчёркнутый местный патриотизм в случае с Бегловым вполне оправдан, — считают эксперты.

Одной из наиболее важных в своей кампании Беглов «решил сделать тему досуга и отдыха горожан» с учётом того, что его предшественника часто ругали за застройку зелёных зон. «Самым громким проектом на этом направлении должно стать создание парковой зоны на набережной Невы. На месте судебного квартала власти собираются сформировать общественное пространство и построить театрально-выставочный комплекс. Идею уже поддержали деятели культуры, в том числе директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. В итоге Беглову удалось поднять этот вопрос до президентского уровня, и Путин положительно оценил эту инициативу», — напоминают в ЦПК.

И, наконец, в общении с руководством страны Александр Беглов проявил себя «себя самым главным лоббистом города». «Судя по всему, у него значительный ресурс доверия от главы государства. Путин не только демонстративно поддержал идею создания парка вместо судебного квартала, но и одобрил план Беглова по развитию транспортной инфраструктуры. Встречи Путина с Бегловым проводятся с завидной для других врио и действующих глав регионов регулярностью», — отмечают эксперты Центра политической конъюнктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая перед Законодательным собранием, назвал четыре приоритета развития города. «Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом. Наши планы потребуют серьезных затрат. Поэтому мы ставим задачу увеличить объем городского бюджета до 1 триллиона рублей. Для этого нужна сильная, устойчивая и динамичная экономика», — сказал Беглов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Целеустремлённый администратор»: составлен политический портрет Беглова