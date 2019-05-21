Оппозиционер, высланный из ДР Конго, вернулся на родину через 3 года

Киншаса, , 22:26 — REGNUM Конголезский оппозиционер Моиз Катумби Чапве вернулся на родину в город Лубумбаши, ДРК, где его восторженно встретили тысячи сторонников.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Катумби жил в эмиграции около трех лет после того, как был вынужден выехать из страны в связи с политическими разногласиями с бывшим президентом ДРК Джозефом Кабила.

Все это время оппозиционер проживал в столице Бельгии городе Брюссель. Здесь он был обвинен в продаже частного дома, за что ему грозило три года лишения свободы, однако впоследствии обвинения были сняты.

В 2018 года он попытался вернуться в ДРК во время выборов президента, однако местные службы безопасности препятствовали его въезду в страну в приграничном районе Касумбалеша, находящемся на границе между ДРК и Замбией.

Бывший глава провинции Катанга, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента ДРК, сообщил, что вернулся на родину с благими намерениями и нацелен развивать политическое реформирование страны.

По мнению политических экспертов, возвращение Катумби является свидетельством стабилизации страны под руководством сегодняшнего президента Чисекеди.