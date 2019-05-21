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Медведев прибыл в Воронеж на заседание комиссии по АПК

Политика

В графике Медведева — посещение ряда социальных объектов и встреча с главой региона Александром Гусевым

Воронеж, 21 мая 2019, 14:28 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в Воронеже заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства РФ.

Участники мероприятия обсудят вопросы социального развития села и проект государственной программы «Развитие сельских территорий», который был подготовлен министерством сельского хозяйства по поручению главы государства.

В графике главы правительства — посещение ряда социальных объектов в Воронежской области и встреча с главой региона Александром Гусевым. Также Медведев примет участие в форуме сельских депутатов партии «Единая Россия».

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Сельское хозяйство
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