Нижнюю палату парламента Испании возглавила политик из Каталонии

Мадрид, , 14:13 — REGNUM

21 мая испанские депутаты выбрали нового председателя нижней палаты парламента, конгресса депутатов Испании. Им стала уроженка Каталонии, бывший министр территориальной политики Испании Меричель Батет, пишет газета ABC.

Батет сражалась за место председателя с Аной Пастор из Народной партии, занимавшей этот пост последние три года. Батет получила 175 голосов, Пастор — 125. 35 бюллетеней оказались пустыми, 15 признаны недействительными.

Меричель Батет принадлежит к Партии социалистов Каталонии, в которой нет единой точки зрения на сепаратистские настроения в автономии. В роли министра Батет выступала в роли посредника между Мадридом и Барселоной.

«[Премьер-миинстр Педро] Санчес и его партнеры выбирают председателем Конгресса Батет. Впервые национальную палату возглавляет тот, кто не не защищает национальный суверенитет всех испанцев. Мы будем бдительны: не позволим отойти от Конституции ни на миллиметр», — написал по этому поводу лидер оппозиционной партии «Граждане» Альберто Ривера.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Испании прошли внеочередные парламентские выборы. Победу одержала Испанская социалистическая рабочая партия, получив 123 места из 350 в нижней палате парламента.

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