Выплата компенсации евреям будет «посмертной победой Гитлера» — Моравецкий

Варшава, , 13:05 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на партийной конвенции правящей партии «Право и Справедливость» в Лодзи, заявил, что выплаты Польшей компенсаций за имущество евреев, утраченное во время Второй мировой войны, уравняло бы Польшу и Германию в части вины перед евреями, и стало бы, таким образом, «посмертной победой Гитлера».

«Сегодня, если кто-то говорит, что Польша должна кому-либо выплачивать какие-либо компенсации, то мы говорим: нет нашего согласия на это. Нет нашего согласия и не будет. Не будет, пока будет править закон и справедливость … Если бы до этого дошло, что приравнялись бы палач и жертва, это было бы противоречием любым принципам международного права, и было бы также последующий победой Гитлера. И поэтому мы никогда этого не допустим», — приводит слова Моравецкого издание gazeta.pl.

Председатель Всемирного конгресса евреев Рональд Лодер назвал высказывание премьер-министра Моравецкого «предосудительным» и «крайне тревожным».

«Это нежелание признать, что жертвы Холокоста и их наследники имеют право на небольшое материальное правосудие, это печально, но утверждение премьер-министра Моравецкого, предполагая, что на самом деле такие слова имели место, — что предоставление реституции евреям за их украденное имущество было бы «посмертной победой Гитлера» крайне тревожно», — заявил Лаудер.

Глава конгресса выразил надежду, что премьер-министр Моравецкий был ошибочно процитирован и может дать разъяснения. «В противном случае чувства, лежащие в основе его слов можно охарактеризовать как предосудительные. Как давний друг Польши и поляков, я призываю премьер-министра Моравецкого либо отрицать, либо отозвать это глубоко оскорбительное и совершенно непонятное заявление», — написал он.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Циппи Хотовели в интервью телеканалу Channel 13 News заявила, что «замечания польского премьер-министра Матеуша Моравецкого являются антисемитскими и неприемлемыми».