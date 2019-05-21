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Посол Венесуэлы исключил появление военной базы РФ в стране

Политика

«Мы (власти Венесуэлы) слышим это от других средств массовой информации»

Москва, 21 мая 2019, 12:44 — REGNUM  Информация СМИ о том, что на территории Венесуэлы может появиться российская военная база, не соответствует действительности. Об этом сообщил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса на брифинге.

«Мы (власти Венесуэлы) слышим это от других средств массовой информации, — сказал Тортоса. — Я не знаю, откуда они берут такую информацию».

В марте 2019 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что у России нет планов создать в Венесуэле военную базу для размещения российских войск.

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