В Латвии собираются запретить георгиевскую ленточку

Рига, , 12:37 — REGNUM Депутаты Сейма (парламента) Латвии от радикально националистического «Нацблока — Visu Latvijai!» 20 мая выступили с инициативой о запрете ношения георгиевских лент в стране. В парламент внесено предложение о внесении соответствующих поправок в Закон «О собраниях, шествиях и пикетах». Об этом сообщает «Голос Балтии».

«Изначально сентиментальное значение Георгиевской ленты с каждым годом все больше становилось символом восхваления российского империализма. Георгиевская лента стала объединяющим опознавательным знаком людей, которые живут в российском пропагандистском пространстве, а также желают видеть территориальную экспансию России в рамках границ рухнувшего СССР», — говорится в заявлении Нацблока.

По мнению националистов, георгиевская лента используется российским государством в своей «империалистической пропаганде». На Украине лента стала «символом сепаратизма», а в Латвии она «используется для продвижения идеи, что наша страна является неудавшимся государством».

Ранее в парламент уже было внесено законодательное предложение о запрете ношения советской военной формы во время массовых мероприятий.

В Латвии считают, что данная инициатива националистов имеет целью хоть как-то напомнить о их существовании перед выборами в Европарламент. Следующим их предложением, по мнению комментаторов в сети, будет запрет футболок с надписью «Россия».