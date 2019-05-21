Почему Запад не любит Россию: русская версия

Прага, , 11:01 — REGNUM Чешский журналист, написавший о причинах «нелюбви» Запада к России, в целом прав, хотя и несколько упрощает проблему, корень которой — в нежелании Запада мириться с альтернативой себе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 мая.

Как сообщалось ранее, чешский журналист Йиржи Кобза в своем материале в издании Parlamentny Listy написал, что западные страны не любят Россию потому, что Россия пугает Запад традиционными ценностями, которые сами Европа и США всячески пытаются истребить.

«Чешский журналист прав, но несколько упрощает проблему. «Нелюбовь», а вернее враждебность Запада к России глубже. Она началась ещё в XII веке, с раскола единой Церкви Христовой, который устроили католики. Они ведь тогда жили тоже в соответствии с традиционными ценностями, но в основе этого раскола был именно отход от святоотечесткихоснований, отход от Традиции с большой буквы, а не в смысле сдачи позиций содому или условному «вавилону».

Запад враждебен России потому, что она составляет ему альтернативу. Даже в века наиболее рьяного русского восхищений Западом, от Петра до Александра II, мы всегда были альтернативой. Особенно ярко наша готовность и способность идти самостоятельным, не зависимым от Запада путём проявилась после 1917 года. Здесь уже наша самобытность проявилась не только в вере и традиции, но и в общественном устройстве, в политике.

В 1980-е году мы опять пошли на поклон к Западу. Из-за этого в 1991 году страна была разрушена. Нынешний всплеск ненависти Запада к России связан именно с этим: с тем, что мы дали ему надежду, что всё, он наконец становится единственным правителем мира, но оказалось, что нет, здоровый корень, заложенный в нас предками, дал новые ростки.

И внешний, и внутренний, российский, Запад стараются затоптать эти ростки в нашей стране, да и корень — выжечь. Так что борьба продолжается и будет только нарастать.

Запад будет стараться уничтожить всё, что свидетельствует против его «неподражаемости», «несравненности», «уникальности» и вытекающих из этого положения прав в мире. Наша жизнь зависит от того, насколько твердо и последовательно мы будем противостоять этому», — отметил Михаил Демурин.