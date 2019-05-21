51-й штат США: Молдавия подписала партнерство с Северной Каролиной

Кишинёв, , 10:52 — REGNUM Молдавия и американский штат Северная Каролина подписали в Кишиневе соглашение об укреплении двусторонних отношений. Как передает ИА REGNUM, подпись под соглашением поставили премьер-министр Молдавии Павел Филип и госсекретарь Северной Каролины Элейн Маршалл.

Срок действия документа — пять лет. «Республику Молдова и Северную Каролину связывают прекрасные дружеские отношения. Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, нашему сотрудничеству исполняется 20 лет. У нас есть возможность подвести итоги этих отношений и определить приоритеты на следующий период», — сказал молдавский премьер Филип.

Он отметил, что в 2016—2018 гг. в рамках этого партнерства более тысячи военнослужащих Молдавии участвовали в учениях и тренингах вместе с американцами. Филип выразил надежду, что в будущем партнерство расширится также и в экономической области, и в сфере информационных технологий.

«Приятно возобновить это двустороннее сотрудничество, и мы намерены продолжать наши усилия по улучшению качества жизни людей как в Северной Каролине, так и в Республике Молдова», — заверила Элейн Маршалл.