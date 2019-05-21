Муктада ас-Садр: Ирак не переживет войны Ирана и США

Багдад, , 11:03 — REGNUM Глава фракции «Саирун» в иракском парламенте Муктада ас-Садр предостерег от возможной войны между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает 21 мая Kurdistan.ru.

По мнению влиятельного шиитского лидера, потенциальный конфликт сильнейшим образом скажется на Ираке, вплоть до той степени, что государство может прекратить свое существование.

«Ирак не переживет такой конфликт, поэтому граждане должны объединиться, чтобы его предотвратить. Тот, кто попытается втянуть страны в конфликт будет считаться врагом», — отметил ас-Садр.

Напомним, Ирак и Иран связывают близкие отношения, во многом благодаря тому, что большая часть власти в Ираке сосредоточена в руках шиитов: по конституции страны премьер-министром государства избирается представитель именно этой религиозной группы.

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