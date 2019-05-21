Задержан организатор массовых беспорядков в Москве в сентябре 2018 года

Москва, , 10:49 — REGNUM Глава штаба ФБК Леонид Волков задержан 21 мая за организацию несанкционированного митинга, повлекшего массовые беспорядки и нападения на сотрудников полиции 9 сентября 2018 года. О задержании в своём «Твиттере» сообщил сам Волков.

По данным «Эхо Москвы», в отношении Волкова составлен протокол о повторном нарушении порядка проведения митингов.

Несанкционированные митинги сторонников Алексея Навального, к участию в которых призывал в том числе и Волков, состоялись 9 сентября 2018 года — в единый день голосования — в Москве и Санкт-Петербурге. По данным правоохранительных органов, в ходе их проведения был отмечен ряд провокаций и нарушений правопорядка, в том числе — разбор заграждений, повреждение транспортных средств и нападения на сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, отмечено вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции — один из них принёс на митинг холодное оружие.

В отношении некоторых участников беспорядков в 2018 году были возбуждены уголовные дела по ст. «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Либеральная общественность конечно же заявит, что никаких нарушений не было, поэтому предлагаем всем освежить память: ножи, камни в полицию, провокации», — отмечает твиттер-аккаунт «Актуальная политика». Видео с хроникой беспорядков опубликовано, в частности, на Youtube-канале писателя и блогера Илиаса Меркури.

«В очередной раз имели место провоцирования несовершеннолетних на участие в подобных несанкционированных акциях. При том, что те, кто провоцировал несовершеннолетних, прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов. И вы знаете также, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона, что недопустимо и что также карается по закону», — заявил тогда РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.