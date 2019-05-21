Россия-Приднестровье: проблем много, решений мало

Тирасполь, , 10:35 — REGNUM Россия снизила активность активность в реализации социально-гуманитарных проектов в Приднестровье. Об этом заявил на встрече с группой депутатов Госдумы РФ в Тирасполе президент ПМР Вадим Красносельский, передает ИА REGNUM.

Глава государства отметил, что власти ПМР готовы самостоятельно достроить социально значимые объекты, возведение которых было начато по линии АНО «Евразийская интеграция», но затем заморожено.

Красносельский также обратил внимание, что некоторые решения, принимаемые российскими властями в отношении иных стран, проецируются на Приднестровье, ухудшая экономическое положение бизнес-субъектов республики.

Говорил президент и о новых проблемах с получением российского гражданства, с которыми сталкиваются приднестровцы. Функционирующий в Тирасполе пункт выездного консульского обслуживания российского посольства, к примеру, не принимает в работу копии свидетельств о рождении, включая документы, выданные в России.

Не первый год остаётся открытым вопрос о возможности использования материнского капитала на приобретение жилья и получение образования на территории ПМР, добавил президент.

Российские депутаты заверили, что эти вопросы не остаются без внимания и «уже намечено продвижение в их решении». В ближайшее время они будут обсуждаться на встрече российских депутатов с курирующим Приднестровье вице-премьером России Дмитрием Козаком.

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