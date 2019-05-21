Министр территориального развития Забайкалья пошёл на повышение

Чита, , 08:58 — REGNUM Профессиональные качества одного из немногих членов команды предыдущего губернатора Забайкалья Натальи Ждановой высоко оценены новым главой — Александром Осиповым. Как сообщает пресс-служба главы региона, сегодня, 21 мая, Виктор Паздников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края с испытательным сроком три месяца.

«Исполнять обязанности министра территориального развития до завершения ликвидационных процедур в связи с упразднением ведомства будет Константин Суздальницкий», — пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора.

Напомним, Виктор Паздников родился в Чите. В 2003 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2011 году — Читинский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в декабре 2011 года получил диплом о профессиональной переподготовке в Сибирской академии государственной службы. Карьеру чиновника начал в 2003 году с должности ведущего и главного специалиста центрального отдела социальной защиты населения города Читы. В 2016 году назначен министром территориального развития региона.

Как известно, в начале мая 2019 года новый глава региона Александр Осипов поменял структуру исполнительных органов государственной власти региона, создав на базе министерства территориального развития два новых министерства — министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта и министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи.

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Напомним, ранее стало известно, что министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края стал энергетик Алексей Гончаров.

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