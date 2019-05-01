В правительстве Забайкальского края появится два новых ведомства

Чита, , 09:32 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов решил поменять структуру исполнительных органов государственной власти региона. Речь идёт о создании двух новых министерств — министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта и министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи. Об этом сегодня, 1 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы.

«Решение принято в целях обеспечения эффективного исполнения полномочий органами власти. Два новых ведомства будут решать те задачи, которые возложены сейчас на министерство территориального развития. При этом вносимые изменения не потребуют увеличения штатной численности госслужащих», — пояснили в правительстве Забайкальского края.

Напомним, инициатива изменить структуру министерства территориального развития, на которое возложен большой объём полномочий, в том числе реализация сразу трёх национальных проектов, была озвучена 9 апреля 2019 года на расширенном заседании общественного совета.