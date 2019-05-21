Тысячи людей возвращаются в лагеря для беженцев в Иракском Курдистане

Багдад, , 08:14 — REGNUM Тысячи перемещенных лиц после возвращения в свои дома, ранее оставленные из-за действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вынуждены вновь возвращаться в лагеря для беженцев, об этом 21 мая сообщает Kurdistan24.

В основном речь идет о жителях провинции Ниневия, в частности города Мосул, которые предпочитают возвращаться в лагеря для беженцев в Иракском Курдистане, чем рисковать своей жизнью.

Помимо террористической угрозы, граждане сталкиваются с отсутствием коммунальных услуг, работы, а также многим другим перечнем проблем, вызванным последствиями боевых действий.

«Чтобы побудить людей вернуться в свои дома, необходимо, чтобы иракские силы безопасности, правительственные и административные чиновники предприняли совместные усилия для обеспечения данного процесса», — отмечает член Совета провинции Ниневии Мансор Мурад.

Напомним, несмотря на поражение боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оставшиеся группировки продолжают терроризировать местное население, особенно в Мосуле.

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