Вторник, 21 Мая 2019 года
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Тысячи людей возвращаются в лагеря для беженцев в Иракском Курдистане

Политика

В основном люди бегут из провинции Ниневия

Багдад, 21 мая 2019, 08:14 — REGNUM  Тысячи перемещенных лиц после возвращения в свои дома, ранее оставленные из-за действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вынуждены вновь возвращаться в лагеря для беженцев, об этом 21 мая сообщает Kurdistan24.

В основном речь идет о жителях провинции Ниневия, в частности города Мосул, которые предпочитают возвращаться в лагеря для беженцев в Иракском Курдистане, чем рисковать своей жизнью.

Помимо террористической угрозы, граждане сталкиваются с отсутствием коммунальных услуг, работы, а также многим другим перечнем проблем, вызванным последствиями боевых действий.

«Чтобы побудить людей вернуться в свои дома, необходимо, чтобы иракские силы безопасности, правительственные и административные чиновники предприняли совместные усилия для обеспечения данного процесса», — отмечает член Совета провинции Ниневии Мансор Мурад.

Напомним, несмотря на поражение боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оставшиеся группировки продолжают терроризировать местное население, особенно в Мосуле.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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