«Методичка дипломатии»: Киев выдал фото жертв Холокоста за крымских татар

Киев, , 07:42 — REGNUM Посольство Украины в Соединенных Штатов выдало фотографию депортации евреев из польского гетто за снимок депортации крымских татар 1944 года, сообщается на странице российской дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что украинское посольство в день памяти жертв депортации крымских татар, который отмечается 18 мая, сделало публикацию, в которой показало снимок депортации евреев из Лодзинского гетто в Польше.

«Методичка украинской дипломатии», — отметили в российском посольстве.

В посольстве РФ напомнили, что данная фотография находится в архиве Музея памяти жертв Холокоста в США. На ней показана посадка евреев из польского гетто в вагоны для отправки в лагерь смерти «Хелмно» между 1942 и 1944 годами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая 1944 года в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян, и других народов, населяющих Крым. День памяти был установлен решением Верховного Совета Крыма в 1994 году.

Напомним, 18 мая 2019 года в Крыму прошли траурные мероприятия в честь 75-летней годовщины депортации народов полуострова. Основные мероприятия прошли на территории мемориального комплекса «Сирень» в Бахчисарайском районе.

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