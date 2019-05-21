Забор в Екатеринбурге пал, но храм всё равно будет. А выводы сделают?

Екатеринбург, , 07:30 — REGNUM Капитальный забор в сквере возле Театра драмы Екатеринбурга не простоял и недели. Возвели его 15 мая, а уже 20-го начали разбирать. Также вывезли вагончики и технику.

Напомним, в сквере планируется построить храм Святой Екатерины — небесной покровительницы города. При этом именно ограждение будущей стройплощадки забором, произошедшее в ночь на 13 мая, спровоцировало протест. 15 мая вместо временного ограждения рабочие возвели капитальный. В тот же день силовики задержали 70 противников строительства храма в сквере.

16 мая после слов Владимира Путина о необходимости учёта мнения жителей к протестующим пришёл мэр Александр Высокинский. А 18-го он встретился с ними уже в мэрии, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил со специальным обращением к горожанам, в котором объявил о скором приёме предложений вариантов места для строительства храма и призвал принять участие в подготовке предложений и дальнейшем опросе.

К вечеру 18 мая протестующие вроде как убедили Высокинского, что наиболее оптимальной формой выяснения общественного мнения будет именно общегородской референдум. Правда, убрать стену раздора власти категорически отказались, заявив о том, что могут начаться уже протесты сторонников строительства храма в сквере у Театра драмы. Высокинский пообещал лишь видеонаблюдение за стройплощадкой.

Казалось, что в таком виде ситуация будет заморожена на недели, если не месяцы. Но всё оказалось проще. 20 мая депутаты Госдумы встретились с митрополитом Кириллом. И он обратился в Фонд Святой Екатерины с просьбой убрать злополучный забор.

«К сожалению, события последнего времени показали, что город утонул во лжи. Мы оказались сметены потоком не столько злонамеренной дезинформации, политических манипуляций и технологий цветных революций, сколько страхами и недоумениями недоинформированного городского сообщества о проекте строительства. Кроме этого, я понимаю опасения людей, которые много раз в городской истории последнего времени наблюдали за неисполнением прежде данных обещаний», — заявил митрополит.

Он также отметил. что сейчас нужно время для того, чтобы широко обсудить будущее благоустройство сквера у Театра драмы и, возможно, изменить проект. При этом, по его словам, епархия заинтересована в том, чтобы улучшение городского пространства, его озеленение стали общим делом всех горожан. Кирилл также признал очевидное: забор в сквере превратился в символ раздора.

«Но мы знаем, что мосты и заборы возводятся из одного материала. Сегодня от нас зависит наведение мостов, восстановление согласия и продолжение конструктивного диалога о ситуации. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой удалить забор с территории строительства храма», — написал митрополит руководству фонда.

В тот же день, 18 мая, забор начали разбирать. Со стройплощадки под бурные аплодисменты собравшихся в сквере граждан вывезли вагончики и технику. Противники строительства там храма восприняли такое решение как свою победу. И, пожалуй, основания для этого у них есть. Хотя митрополит Кирилл и говорит о том, что предлагает наладить широкое информирование жителей Екатеринбурга «о проекте, предполагающем строительство храма со сквером, и благоустройство городской набережной», и выражает уверенность в том, что строительство там храма не только не повредит скверу, но даже расширит его, сделает удобнее, интереснее и комфортнее, но, похоже, шансы на то, что храм будет построен именно там, в настоящее время минимальны.

Тем временем администрация Екатеринбурга по поручению губернатора Евгения Куйвашева обратилась к жителям города с просьбой присылать свои предложения по поводу места будущего храма Святой Екатерины. Предлагаемые варианты граждане могут направить через официальный портал до 30 мая. Затем будет проведён опрос, формат которого пока не определён.

Противники храма в сквере требуют опроса в виде референдума, так как его решения считаются обязательными, а к результатам больше доверия, так как на нём есть соответствующий уровень контроля за ходом голосования и подсчётом голосов. Правда, есть и минусы. Первый — его стоимость (порядка 130 млн рублей). Второй — необходимость явки на референдум не менее 50% избирателей плюс один голос. Если это условие не будет выполнено, результаты референдума не признают, и провести повторный по такому же вопросу можно будет лишь через два года. Ещё один жирный минус — это сроки. Храм Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. При этом референдум потребует от 50 дней до шести месяцев. Время стремительно уходит.

Общегородской опрос на этом фоне пройдёт более быстро. Его результаты являются рекомендательными, но власти обещают их признать. Опросить могут 30% жителей Екатеринбурга. Окончательное решение — за городской думой.

Тем временем в соцсетях граждане уже активно предлагают свои варианты. Есть среди них и исторические места — площадь Труда, где до 1930 года был храм Святой Екатерины, и площадь 1905 года, где находился Богоявленский собор. Впрочем, шансы построить что-то там минимальны, слишком много будет противников. На площади Труда храм Екатерины уже не дали возвести. В 2010 году планы епархии встретили резкую негативную реакцию части горожан. На площади 1905 года кроме всего прочего находится памятник Ленину, который, возможно. придётся снести ради храма. Представители левых сил вряд ли одобрят такое решение и при таком раскладе согласию в обществе храм способствовать явно не будет.

А депутаты и чиновники делают выводы из произошедшего. Как отметил по итогам встреч в Екатеринбурге депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»), «нам всем предстоит сделать большие выводы».

"Разумеется, эта во многом поучительная история — хороший повод перезагрузить ряд институтов гражданского общества, проанализировать федерального законодательство, понять, почему при формальном соблюдении всех норм и процедур мы в итоге получили такую реакцию общества?» — написал депутат на своей странице в Facebook.

Также Максим Иванов задался вопросом, где все эти дни были депутаты городской думы и члены Общественной палаты города. К гражданам пришли лишь два депутата, которые чётко изложили свою позицию по проблеме.

«Остальные где? И после этого мы удивляемся отношению граждан к думе. Где Общественная палата? Вопросов много», — сказал депутат.

Отметим, что если бы широкое общественное обсуждение проекта на разных площадках, на котором настаивает митрополит Кирилл, было проведено до установки забора, а не после, если бы гражданам сразу и внятно объяснили все преимущества размещения храма именно в этом месте, возможно, таких протестов бы не было. А пока ситуация такая, что под значимый для города храм Святой Екатерины, возможно, придётся снова искать другое место. В трёх местах построить его не удалось. Получится ли в четвёртом, и насколько ещё хватит терпения у инвесторов этого проекта?

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