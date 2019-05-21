Кедми: напасть на Иран — дать ему ядерное оружие уже через полгода

Москва, , 06:42 — REGNUM Военное вторжение США в Иран приведет к тому, что уже через пол года у него будет ядерное оружие, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

»Трамп пришел в выводу, что поменять власть в Иране почти невозможно. Почему почти? Потому что американские специалисты, которые думают по-американски, и понятия не имеют, что такое Ближний Восток думают, что экономическое положение в Иране приведёт к падению режима в Иране», — заявил Кедми.

По его же словам, сегодняшняя власть в Иране настолько устойчивая, что никто и ничто ей не угрожает. Власть останется даже если иранцы будут есть в два раза меньше, потому что это не сытая Испания, а Иран. Поэтому те «эксперты», что делают ставку на сценарий свержения власти в Иране через экономический кризис, не понимают, о чем говорят.

«Американцев не волнует ядерное оружие Ирана. Абсолютно. Кому оно мешает? Саудовской Аравии? Да, но это не американские интересы. Никого иранское ядерное оружие не волнует. Это все предлог для американцев давить на Иран поменять власть. Но начало войны затяжной против Ирана приведет к тому, что через полгода у Ирана будет ядерное оружие», — закончил мысль Кедми.

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Как ранее комментировал обострение отношений между США и Ираном Яков Кедми, если США решатся на военные действия против этой страны, им придется сдать Китаю Тайвань, и при этом от высоких цен на нефть выиграет только Россия, но пострадают Китай и США в первую очередь. В то же самое время, весь суннитский арабский мир не сможет одолеть Иран, поэтому всё это перерастет в большой пожар на Ближнем Востоке, из которого США целыми не выйдут.

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