В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии

Сухум, , 05:51 — REGNUM Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.

Акция протеста началась 20 мая у здания парламента в столице Абхазии. Протест объявлен бессрочным.

Напомним, выборы президента Абхазии должны состояться 21 июля. Оппозиция потребовала перенести голосование на осень из-за болезни Аслана Бжания, своего лидера.

В связи с этими требованиями абхазские депутаты провели заседание, но требование переноса выборов было отклонено. После этого и была объявлена бессрочная акция протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначена дата выборов президента Абхазии