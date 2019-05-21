Пенс вновь не исключил интервенции в Венесуэлу

Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Соединенные Штаты по-прежнему продолжают рассматривать все варианты по решению политического кризиса в Венесуэле, заявил вице-президент США Майкл Пенс, сообщает пресс-служба Белого дома.

Пенс заявил, что Соединенные Штаты уже создали коалицию из 50 государств, которые признали американскую марионетку Хуана Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы. По его словам, США продолжат дипломатически и экономически давить на Венесуэлу, а также на Кубу, которая, по мнению Вашингтона, оказывает всяческую поддержку законно избранному президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро.

На вопрос журналистов о возможном военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы Пенс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают все варианты решения политического кризиса:

«Рассматриваем все возможности. США не собираются сидеть сложа в руки, пока в Венесуэле происходит катастрофа под гнетом тирании и лишений».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о возможном проведении досрочных выборов в Национальную Ассамблею. В настоящее время этот орган контролируется проамериканской оппозицией.

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