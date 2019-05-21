ABC: Выборы в Европарламент положат конец гегемонии «большой коалиции»

Мадрид, , 00:05 — REGNUM Согласно результатам опросов, впервые со времен выборов 1979 года, с которых все началось, две доминирующие группы — члены Европейской народной партии и социалисты, чей традиционный альянс в Европарламенте определял стратегические решения, — не получат абсолютного большинства и будут нуждаться в поддержке со стороны других политических группировок, до сего дня остававшихся фигурами второго ряда.

В ходе дебатов, которые состоялись в минувшую среду в парламенте между претендентами на должность главы Европейской комиссии, главный кандидат от социалистов Франс Тиммерманс обозначил возможность обширного альянса «от Макрона до Ципраса», а также соглашений о борьбе с климатическими изменениями с объединенными левыми и зелеными.

Следующий Европарламент — задачей которого, помимо всего прочего, будет утвердить законодательство ЕС совместно с Европейским советом — будет намного более раздробленным, чем предыдущий, уверено испанское СМИ. А итоговое участие представителей Великобритании приведет не только к тому, что социалистам удастся притормозить падение своей популярности, но прежде всего обернется увеличением числа депутатов-евроскептиков: они займут около трети мест. И это при том, что на последних выборах пятилетней давности национал-популистские объединения «Ле Пен, Сальвини и К» не смогли получить больше 20% (из 751 места) и оказались разбросаны по парламентским группам с различными интересами.

По контрасту с тем, что происходило пять лет назад, евроскептики уже не продвигают идею выхода из Евросоюза на фоне того затруднительного положения, которое возникло в результате переговоров по Брекситу. Вместо этого они приспособили свои тезисы к нынешним интересам и пропагандируют их более скоординированным образом, чем раньше, отмечает ABC.

Источники в Европейском парламенте предупреждают о последствиях бума популистских и националистических сил, который может вылиться в преодоление планки в 33%. В этом случае они уже смогут поставить под угрозу принятие решений, требующих согласия квалифицированного большинства. Речь идет о назначении председателя Европарламента, европейских комиссаров и даже о применении статьи 7 (являющейся «ядерной кнопкой» блока) против Польши. Эта статья подразумевает приостановку на длительный срок права голоса той страны, в которой было зафиксировано «серьезное и постоянное нарушение» европейских ценностей, закрепленных в Договоре о ЕС.