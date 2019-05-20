Западная Сахара отпраздновала 46-летие борьбы за независимость

Тифарити, , 23:58 — REGNUM В Сахарской Арабской Демократической Республике 20 мая прошли торжественные мероприятия, посвящённые 46-й годовщине начала вооружённой борьбы за независимость, передаёт Sahara Press Service.

«20 мая 1973 года остаётся историческим событием для сахарского народа, который в этот день решил объединиться под руководством Фронта ПОЛИСАРИО и взяться за оружие, чтобы отвоевать свою свободу и независимость от испанского колониализма. Группа бойцов Западной Сахары захватила испанский пост на севере страны в местности Эль-Ханга. Эта операция положила начало вооружённой борьбе в Западной Сахаре», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается также, что попытка провести демонстрацию по случаю годовщины в населённом пункте Буждур на оккупированной Королевством Марокко территории Западной Сахары была пресечена местными силовиками. В результате несколько демонстрантов получили серьёзные ранения.

Сахарская Арабская Демократическая Республика располагается на северо-западном побережье Северной Африки, где граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. В 1970-х годах закончилось колониальное правление Испании в регионе, после чего началась война между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО — движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала Фронт ПОЛИСАРИО легитимным представителем народа Западной Сахары.

В 1991 году было заключено соглашение о прекращении огня между правительством Западной Сахары и Марокко, которое положило конец вооружённому конфликту. С тех пор и по сегодняшний день в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая наблюдает за режимом прекращения огня.

На протяжении более чем двух десятилетий сторонами безуспешно предпринимаются попытки организовать референдум, на котором народ Западной Сахары сможет сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.

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