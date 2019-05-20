Пушков: Санкции США против России не помогут Зеленскому

Москва, , 22:51 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв нового президента Украины Владимира Зеленского к США ужесточить санкции против России.

«Дословно повторяя Порошенко, Зеленский попросил прибывших на инаугурацию представителей США и дальше ужесточать санкции против России. В общем, кто о чём, а вшивый все о бане», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков добавил, что санкции «не помогут» Зеленскому. «И это уже было — в старом фильме, где Порошенко был в главной роли», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией в Киеве назвал Соединённые Штаты «мощным и очень серьёзным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России». При этом он призвал Вашингтон ужесточать санкции против Москвы.

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