Песков рассказал о поздравлении Зеленского президентом России

Москва, , 18:47 — REGNUM Поздравлять нового президента Украины Владимира Зеленского президент России будет тогда, когда появятся первые успехи в урегулировании конфликта в Донбассе и в нормализации российско-украинских отношений, сообщил 20 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины и с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что вопросы урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе должны решаться в соответствии с планом, изложенным в Минских соглашениях.

«Юго-восток, Донбасс — это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в Минских договоренностях», — отметил Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, что в Кремле подразумевают под первыми успехами нового украинского президента, Песков заявил, что эти успехи должны быть очевидными.

«Если они будут, мы с вами увидим невооруженным глазом», — добавил пресс-секретарь президента России.

При этом Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин не планирует поздравлять Зеленского с вступлением в должность.

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