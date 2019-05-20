Песков рассказал о поздравлении Зеленского президентом России

Москва, 20 мая 2019, 18:47 — REGNUM Поздравлять нового президента Украины Владимира Зеленского президент России будет тогда, когда появятся первые успехи в урегулировании конфликта в Донбассе и в нормализации российско-украинских отношений, сообщил 20 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины и с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что вопросы урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе должны решаться в соответствии с планом, изложенным в Минских соглашениях.
«Юго-восток, Донбасс — это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в Минских договоренностях», — отметил Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, что в Кремле подразумевают под первыми успехами нового украинского президента, Песков заявил, что эти успехи должны быть очевидными.
«Если они будут, мы с вами увидим невооруженным глазом», — добавил пресс-секретарь президента России.
При этом Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин не планирует поздравлять Зеленского с вступлением в должность.
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