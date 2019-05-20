Понедельник, 20 Мая 2019 года
19:16:56 МСК

В Латвии назначена официальна дата президентских выборов

Политика

Несмотря на оппозицию, выборы назначены на 29 мая

Рига, 20 мая 2019, 18:35 — REGNUM  

Сегодня, 20 мая, президиум латвийского парламента и фракционный совет окончательно утвердили дату выборов президента Латвии, сообщает новостной портал delfi.lv

Таким образом, президентские выборы состоятся в следующую среду, 29 мая. Для этого президиум Сейма созовет внеочередное пленарное заседание парламента в соответствии с Конституцией Латвии и регламентом Сейма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост латвийского президента выдвинуто три кандидатуры: от правящей коалиции — судья ЕС Эгил Левитс, от Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) — омбудсмен Юрис Янсонс, от депутатов внутренней оппозиции партии KPV LV — депутат Юрис Шмитс. Партия «Согласие» не выдвинула своего кандидата.

Согласно действующему порядку, президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов — не меньше 51 голоса. Пока что больше всего шансов у кандидата Левитса, за поддержку которого высказались 55 депутатов.

Напомним, на данный момент президентом Латвии является бывший министр обороны Раймонд Вейонис, выдвинутый партией Союза «зеленых» и крестьян и набравший в итоговом голосовании 55 голосов депутатов Сейма в июле 2015 года. На этих президентских выборах он решил не выдвигать свою кандидатуру.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии названа возможная дата выборов президента

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Латвии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить