В Латвии назначена официальна дата президентских выборов

Рига, , 18:35 — REGNUM

Сегодня, 20 мая, президиум латвийского парламента и фракционный совет окончательно утвердили дату выборов президента Латвии, сообщает новостной портал delfi.lv

Таким образом, президентские выборы состоятся в следующую среду, 29 мая. Для этого президиум Сейма созовет внеочередное пленарное заседание парламента в соответствии с Конституцией Латвии и регламентом Сейма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост латвийского президента выдвинуто три кандидатуры: от правящей коалиции — судья ЕС Эгил Левитс, от Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) — омбудсмен Юрис Янсонс, от депутатов внутренней оппозиции партии KPV LV — депутат Юрис Шмитс. Партия «Согласие» не выдвинула своего кандидата.

Согласно действующему порядку, президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов — не меньше 51 голоса. Пока что больше всего шансов у кандидата Левитса, за поддержку которого высказались 55 депутатов.

Напомним, на данный момент президентом Латвии является бывший министр обороны Раймонд Вейонис, выдвинутый партией Союза «зеленых» и крестьян и набравший в итоговом голосовании 55 голосов депутатов Сейма в июле 2015 года. На этих президентских выборах он решил не выдвигать свою кандидатуру.

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