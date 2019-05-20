Депутат о протесте в Екатеринбурге: «Предстоит сделать большие выводы»

Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM Протест против храма в сквере Екатеринбурга — это поучительная история, из которой предстоит сделать большие выводы. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Депутат 20 мая посетил Екатеринбург вместе со своими коллегами из комитета по развитию гражданского общества. Целью поездки было изучить ситуацию вокруг строительства храма в сквере, составить представление по итогам встреч со всеми сторонами, а не по медиакартинке. Утром депутаты Госдумы обсуждали ситуацию совместно с депутатами городской думы, которые ранее отказались проводить референдум по вопросу о строительстве в сквере. Кстати, к ним и не только у Максима Иванова возникли вопросы.

«Пара депутатов пришли к избирателям, обозначили позицию по этой проблеме. Остальные где? И после этого мы удивляемся отношению граждан к думе. Где Общественная палата?» — задался народный избранник вопросами.

Также депутаты в закрытом режиме встретились с теми, кто защищает сквер, с представителями гражданского общества, очевидцами происходившего. Встреча продлилась более двух часов. Затем местом визита стал сквер. Депутат отметил, что за последние дни траву сильно потоптали. Но это приятное и зелёное пространство, которое нужно сохранять.

Кроме того, прошла встреча с митрополитом Кириллом. В итоге принято решение о том, что заборе в сквере будет демонтирован. В дальнейшем при содействии комитета будет продолжен диалог между всеми сторонами.

Как отметил Максим Иванов, произошедшее в Екатеринбурге — это поучительная история и хороший повод для того, чтобы «перезагрузить ряд институтов гражданского общества, проанализировать федерального законодательство, понять, почему при формальном соблюдении всех норм и процедур мы в итоге получили такую реакцию общества?«

"Нам всем предстоит сделать большие выводы», — подчеркнул депутат.

.Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Екатеринбурге осложнилась ситуация возле Театра драмы, в сквере, где планируется построить храм Святой Екатерины. Место предполагаемого строительства обнесли забором, что вызвало протесты. 14 и 15 мая были массовые задержания участников протеста. А 16 мая на ситуацию обратил внимание Владимир Путин, который призвал провести опрос граждан.

Протестующие в основном настаивают на референдуме, также они требуют убрать забор. 18 мая в ходе встречи с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским они смогли добиться предварительного согласия провести референдум. Но забор мэр убирать отказался. Впрочем, 20 мая митрополит Кирилл согласился с тем, чтобы демонтировать забор, и обратился с соответствующим письмом к инициаторам строительства. Забор будет демонтирован.