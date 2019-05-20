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На заседании Госдумы 22 мая выступит президент Конго

Политика

Выступление в Госдуме

Москва, 20 мая 2019, 16:44 — REGNUM  На пленарном заседании Госдумы 22 мая выступит президент Респубики Конго Дени Сассу-Нгессо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Мы договорились о том, что в среду, 22 мая, в 12:30 мск на пленарном заседании Государственной думы мы предоставляем возможность выступить президенту Республики Конго господину Дени Сассу-Нгессо», — заявил Мельников по итогам заседания Совета Думы.

Парламентарий уточнил, что время выступления президента составит порядка тридцати минут.

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Государственная дума РФ VII созыва
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