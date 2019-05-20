Иностранные джихадисты угрожают устроить России в Сирии новый Афганистан

Идлиб, Сирия, , 16:03 — REGNUM Террористическая группировка «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступила с угрозами в адрес России. На своем телеграм-канале она опубликовала двадцатиминутное видео. В фильме рассказывается о войне, которую СССР вел в Афганистане в 1979—1989 годах. Кроме этого, в видео идет описание боевых возможностей террористов.

Пропагандисты террористической организации угрожают России устроить в Сирии войну, похожую на ту, которую моджахеды вели против СССР в Афганистане, и обещают нанести серьезные потери. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

«Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относится к одной из наиболее серьезных исламистских группировок в Сирии. Она контролирует ряд районов в провинциях Латакия и Идлиб. В настоящее время боевики группировки в значительной степени сосредоточены вдоль оси Идлиб-Латакия, а также ведут оборону вокруг стратегического города Джиср-эш-Шугур вблизи турецкой границы.

Из районов Джебель-Аль-Акрад (Курдские горы) и Джебель-туркмен (Туркменские горы) на севере Латакии, подконтрольных группировке, неоднократно предпринимались попытки нанести удары по российской авиабазе Хмеймим с помощью вооруженных беспилотников.

Можно не сомневаться, что российские военные и Сирийская арабская армия рассматривают «Исламскую партию Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как одну из приоритетных целей на полное уничтожение. Если Турция не будет вставлять палки в колеса крупномасштабному наступлению Дамаска в прилегающих к провинции Идлиб районах и в самом Идлибе, основные силы джихадистов из этой организации будут уничтожены в течение ближайших нескольких месяцев.