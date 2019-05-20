России пора готовиться к он-лайн санкциям — глава комитета Госдумы

Москва, , 15:58 — REGNUM В Госдуме считают актуальным готовиться к он-лайн санкциям, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Для России показательна приостановка сотрудничества Google и Huawei по предоставлению лицензии на использование операционной системы Android и сервисов Google для мобильных устройств.

«Уже явно проглядывает будущее, в котором офф-лайн санкции будут обязательно сопровождаться он-лайн действиями, поэтому нам уже сегодня следует дать ответ на вопрос: когда и как Россия будет готова к таким вызовам, не дожидаясь первых подобных шагов в отношении нашей страны», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).