Понедельник, 20 Мая 2019 года
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России пора готовиться к он-лайн санкциям — глава комитета Госдумы

Политика

Сигнал

Москва, 20 мая 2019, 15:58 — REGNUM  В Госдуме считают актуальным готовиться к он-лайн санкциям, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Для России показательна приостановка сотрудничества Google и Huawei по предоставлению лицензии на использование операционной системы Android и сервисов Google для мобильных устройств.

«Уже явно проглядывает будущее, в котором офф-лайн санкции будут обязательно сопровождаться он-лайн действиями, поэтому нам уже сегодня следует дать ответ на вопрос: когда и как Россия будет готова к таким вызовам, не дожидаясь первых подобных шагов в отношении нашей страны», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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