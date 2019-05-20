Жириновский настаивает на временном правительстве Украины в ЛНР и ДНР

Москва, , 14:04 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на создании временного правительства Украины на территории Донецка и Луганска во главе с Николаем Азаровым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Жириновский поддержал решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.

«Зеленский объявил о роспуске Рады, но нужно еще было арестовать депутатов, которые делали ему замечания о русском языке», — полагает депутат Госдумы.

Жириновский считает, что президент РФ Владимир Путин правильно сделал, что не поздравил Зеленского.

«Мы вообще не должны признавать выборы на Украине, ЛДПР такой проект постановления в Госдуму уже внесла. Вместо этого мы должны создать временное правительство Украины на территории Донецка и Луганска во главе с Николаем Азаровым и распространить упрощенный порядок выдачи паспортов России не только на жителей Л/ДНР, но и всех украинцев», — уверен он.