В Новосибирской области расширен перечень мер поддержки многодетных семей

Новосибирск, , 13:28 — REGNUM Правительство Новосибирской области на заседании сегодня, 20 мая, одобрило законопроект, в соответствии с которым для многодетных семей расширяется перечень направлений, на которые можно потратить средства областного семейного капитала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту закона, теперь областной семейный капитал можно будет направить на подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения. Кроме того, снимаются временные ограничения на право пользования двумя направлениями областного семейного капитала. Речь о погашении кредитов на покупку или ремонт жилья, а также о реабилитации детей-инвалидов. Ранее данными мерами можно было воспользоваться только через полтора года после рождения ребёнка, теперь — сразу с момента оформления права на областной семейный капитал.

«Областной семейный капитал — это наша региональная форма поддержки многодетных семей. Мы регулярно анализируем ситуацию, ищем новые меры социальной поддержки таких семей. Данная работа ведется в том числе в рамках национального проекта «Демография», — сказал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» будет направлен на рассмотрение в законодательное собрание Новосибирской области.

В 2019 году сумма выплаты областного семейного капитала в Новосибирской области была проиндексирована, сейчас размер выплаты составляет 104 тысячи рублей. Право на получение областного семейного капитала имеют женщины при рождении третьего и последующих детей, имеющие статус многодетной. Сертификат выдается с момента рождения ребёнка.

По данным, которые ИА REGNUM предоставили в правительстве Новосибирской области, сертификат на областной семейный капитал получили более 30 тысяч многодетных семей. Распорядились средствами около 19 тысяч семей. За весь период действия меры соцподдержки было выделено более 1 млрд 600 млн рублей.