Понедельник, 20 Мая 2019 года
12:39:49 МСК

Постпред Индонезии при ООН снова избрана председателем ВОИС

Политика

23-я сессия комитета по развитию интеллектуальной собственности состоится 20-24 мая 2019 года в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве

Женева, Швейцария, 20 мая 2019, 12:39 — REGNUM  Постоянный представитель Индонезии при ООН, ВТО и других международных организаций в Женеве (Швейцарии) Хасан Клейб был переизбран председателем комитета Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), сообщает Antaranews.

«Интеллектуальная собственность продолжает оставаться основной движущей силой в социальном, экономическом и культурном развитии. В этом случае комитет по развитию интеллектуальной собственности играет решающую роль в установлении приоритетов в обсуждении вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью», — заявил Хасан Клейб.

Известно, что 23-я сессия комитета по развитию интеллектуальной собственности состоится 20−24 мая 2019 года в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве. В заседании примут участие делегаты из 191 страны.

Напомним, с 2017 года Индонезия является координатором стран Азиатско-Тихоокеанского региона во всех комитетах Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить