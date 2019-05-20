Постпред Индонезии при ООН снова избрана председателем ВОИС

Женева, Швейцария, , 12:39 — REGNUM Постоянный представитель Индонезии при ООН, ВТО и других международных организаций в Женеве (Швейцарии) Хасан Клейб был переизбран председателем комитета Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), сообщает Antaranews.

«Интеллектуальная собственность продолжает оставаться основной движущей силой в социальном, экономическом и культурном развитии. В этом случае комитет по развитию интеллектуальной собственности играет решающую роль в установлении приоритетов в обсуждении вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью», — заявил Хасан Клейб.

Известно, что 23-я сессия комитета по развитию интеллектуальной собственности состоится 20−24 мая 2019 года в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве. В заседании примут участие делегаты из 191 страны.

Напомним, с 2017 года Индонезия является координатором стран Азиатско-Тихоокеанского региона во всех комитетах Всемирной организации интеллектуальной собственности.