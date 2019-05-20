Законопроект о ремонте, продаже и владении оружием внесен в Госдуму

Москва, , 12:31 — REGNUM

Законопроект, уточняющий ряд моментов для владельцев оружия, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Предлагается устранить правовую неопределенность в вопросе стажа владения гражданским гладкоствольным огнестрельным оружием, необходимого для приобретения права на владение гражданским огнестрельным оружием с нарезным стволом. Инициативой уточняются основания, при наступлении которых гражданин вправе приобрести гражданское огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом.

Продажа оружия

Кроме того, по мнению авторов, «действующее законодательство необоснованно ограничивает возможность продажи боевого ручного стрелкового оружия организациям, являющимся производителями патронов и имеющим соответствующие лицензии». Наличие таких документов свидетельствует о том, что эти организации прошли соответствующую проверку и вправе осуществлять отдельные операции, связанные с оборотом оружия и патронов, указали парламентарии. В Госдуме намерены наделить их правом приобретать оружие, производство патронов к которому они осуществляют. Определяется, что перечень юридических лиц, порядок и нормы приобретения ими оружия устанавливаются правительством РФ.

Ремонт и сервис

Авторы законопроекта уточняют понятие ремонта гражданского огнестрельного оружия и его основных частей, который проводится юридическими лицами, имеющими соответствующую лицензию и уполномоченными производителем оружия. Вводится дополнительное положение, позволяющее физическим лицам — владельцам оружия передавать его в ремонт на основании направления, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, не только производителю оружия, но и юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию. Таким образом депутаты хотят поддержать малый и средний бизнес.

Также законопроект разграничивает понятия ремонта и сервисного обслуживания гражданского оружия, что, уверены авторы, «позволит решить вопросы передачи гражданского оружия для проведения сервисного обслуживания от гражданина — владельца оружия к юридическому лицу, осуществляющему соответствующий вид деятельности».