Слуцкий готов предложить МИД ввести санкции за расправу над Бутиной

Москва, , 12:13 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) готов предложить МИД России ответить санкциями на судебную расправу над Марией Бутиной, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Парламентарий напомнил, что в 2012 году Госдума дала российский законодательный ответ на Акт Магнитского.

«Закон этот дает право, в том числе членам обеих палат Федерального собрания предлагать МИД РФ, включать в «черные списки» граждан США, виновных в нарушении основополагающих прав россиян, а также, цитирую: «причастных к похищению и незаконному лишению свободы граждан РФ, вынесших необоснованные и несправедливые приговоры и осуществляющих необоснованное юридическое преследование граждан РФ». В свете происходящего готов предложить включить в наш ответный «список Терека» виновных и причастных к издевательствам и судебной расправе над Бутиной», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что Мария Бутина записала видеообращение о том, что ей необходима помощь для оплаты адвокатов, чтобы подать апелляцию на абсолютно несправедливый приговор.

«Как глава крупнейшей неправительственной правозащитной организации — Российского фонда мира — обещаю не оставить нашу соотечественницу в беде. Мы обязательно найдём возможность собрать средства для Бутиной», — пообещал парламентарий.

На прошлой неделе Минфин США расширил так называемый список Магнитского, введя санкции против чеченского отряда спецназначения «Терек», его командира и еще четырех граждан РФ.