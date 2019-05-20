НАТО заинтересовалось опытом Украины в «гибридной войне» с Россией

Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Североатлантический альянс намерен расширять возможности своих высших военных образовательных учреждений по подготовке специалистов по выявлению и противодействию «гибридным угрозам». Такие планы заявлены в проекте Научно-технической организации НАТО, рассчитанном на 2019—2020 годы.

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Отмечается, что для этих целей планируется использовать опыт Украины в борьбе с «российскими тактиками гибридной войны», сообщает RT. Предполагается, что результаты исследований будут преобразованы в «общие уроки для более широкого применения» и внедрены в программы подготовки военных специалистов в высших учебных заведениях НАТО и Вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года командование Армии США выпустило учебное пособие о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как ВВС страны должны ей противостоять. Пособие представляет собой 68-страничную брошюру с графическими материалами и данными о российской военной технике. Особое внимание авторы пособия уделили событиям в Крыму и на юго-востоке Украины.

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Яровая: Пособие по войне с РФ — часть долгосрочной стратегии США

Добавим, что в марте 2019 года бывший президент Украины Пётр Порошкнко заявил, что партнеры из стран — членов НАТО приезжают к украинским войнам, чтобы перенять у ВСУ опыт ведения гибридной войны и противостояния внешней агрессии.