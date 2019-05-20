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В Верховной раде состоялась церемония инаугурации нового президента Украины

Политика

Владимир Зеленский вступил в должность

Киев, 20 мая 2019, 10:37 — REGNUM  В сессионном зале Верховной рады состоялась церемония инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Новый президент пришёл в Верховную раду пешком. Его встречали многочисленные сторонники. Зеленский поздоровался с журналистами и вошёл в здание парламента.

Исполняющая обязанности главы Конституционного суда Украины и руководитель Центральной избирательной комиссии привели нового президента к присяге и вручили Зеленскому символы государственной власти.

Во время обращения к народу Украины Владимир Зеленский призвал эмигрантов возвращаться на Родину.

На церемонии присутствовали президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Венгрии.

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