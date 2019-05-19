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Команда Зеленскогро пригласила Порошенко на инаугурацию — СМИ

Политика

Инаугурация Зеленского пройдёт 20 мая

Киев, 19 мая 2019, 12:36 — REGNUM  Действующий президент Украины Пётр Порошенко приглашен на инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванный источник.

«На официальную часть инаугурации Зеленского приглашены все украинские президенты (кроме Виктора Януковича, ясное дело). То есть Порошенко тоже отправили приглашение», — пишет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая, в понедельник, на Украине состоится церемония инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

На данный момент известно, что в 10:00 понедельника Зеленский приедет в Верховную раду и принесет присягу. Далее президент пешком направится в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

«После этого он отправится на Банковую, где будут двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств», — пишет издание.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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