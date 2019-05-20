Совет ПА ОДКБ поддержал назначение Поспелова и.о. ответственного секретаря

Москва, , 10:00 — REGNUM Совет ПА ОДКБ поддержал предложение спикера Госдумы, председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина о назначении исполняющим обязанности ответственного секретаря ПА ОДКБ Сергея Поспелова, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Поспелов в настоящее время является первым заместителем руководителя аппарата Госдумы.

Поспелов с 2016 года курировал работу секретариата ПА ОДКБ, непосредственно занимался решением наиболее важных вопросов парламентской ассамблеи, выстроил отношения с представителями стран-участниц и наблюдателей в ПА ОДКБ.

«Теперь он получает самостоятельный участок работы. Председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин поставил задачу перед новым руководителем Секретариата ПА ОДКБ Сергеем Поспеловым активизировать основные направления деятельности Ассамблеи», — отмечает пресс-служба.

Кроме того, 20 мая распоряжением Володина на должность первого замглавы аппарата Госдумы назначен Игорь Дивейкин, который с 2016 года является заместителем руководителя аппарата — управляющим делами Госдумы. Дивейкин курировал в аппарате «очень сложный блок вопросов по обеспечению деятельности Госдумы: работу управления делами, Управления протокола, осуществлял коммуникации с аппаратами фракций», отмечают в пресс-службе Госдумы.

Заместителем руководителя аппарата — управляющим делами Государственной думы назначен Дмитрий Правдин, до настоящего времени возглавлявший секретариат председателя Госдумы. Правдин курировал взаимодействие с фракциями Государственной думы, обеспечивал деятельность Совета Госдумы. В Государственной думе он также работал заместителем начальника правового управления, занимаясь вопросами юридического сопровождения конкурсных процедур аппарата нижней палаты парламента.

Одновременно Андрей Пилипонский назначен руководителем секретариата председателя Госдумы. В Государственной думе до настоящего времени он работал руководителем секретариата руководителя аппарата.