Армения в ожидании послания премьера: входы в суды заблокированы

Ереван, , 09:46 — REGNUM С утра 20 мая, следуя призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна, граждане заблокировали входы в суды. Демонстранты стоят возле здания Высшего судебного совета. Прибывший глава ВСС Гагик Арутюнян отказался отвечать на вопрос о своей возможной отставке. Перекрыт вход также в Конституционный суд.

В 12:00 по местному времени (11:00 мск) премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит с обращением к гражданам. Пока неизвестно, что именно скажет глава правительства, но есть мнение, что он потребует отставки главы Высшего судебного совета Гагика Арутюняна, а также глав других судов.

Парламентская и внепарламентская оппозиция подвергла критике призыв Пашиняна, считая его противоречащим конституции.

С заявлением выступил также Высший судебный совет Армении, который до этого созвал внеочередное заседание, на котором обсуждалась создавшаяся ситуация вокруг судов.

Совет констатировал, что у премьер-министра 20 мая в 12:00 (11:00 мск) было назначено совещание, посвященное судебно-правовым реформам. Учитывая участие в совещании председателя Высшего судебного совета, Совет пришел к выводу: выразить полноценную позицию в связи с создавшейся ситуацией на заседании, которое будет созвано после совещания, а также считает неприемлемым нарушение нормальной деятельности судов.

Несмотря на заявление Высшего судебного совета Армении, один из его членов, который досрочно покинул вчерашнее заседание, заявил, что считает, что призыв премьер-министра не направлен на нарушение нормальной деятельности судов.

По мнению Айка Ованнисяна, наоборот, делается призыв к национальному сплочению, чтобы суды осуществляли действительно нормальную деятельность, служа гражданам.

«Мы достойны иметь суды, наделенные новыми качествами и миссией. Проведенные до сих пор «терапевтические» методы не дают необходимого результата. Давно настало время для применения глубоких «хирургических» мер, оставаясь в рамках Конституции и верховенства права.

Превращение судебной системы в независимую судебную власть является неотложным приоритетом, чтобы, в конце концов, мы имели правосудие, которому будем доверять и которое будет приемлемо со стороны всех слоев общества», — сказано в заявлении Айка Ованнисяна.

Призыв армянского премьера прозвучал через день после того, как суд решил освободить из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. За него поручились бывший и действующий главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Данное решение суда вызвало резкое недовольство среди сторонников действующей власти, которые призвали ускорить процесс внедрения переходного правосудия, о необходимости которого Пашинян объявил еще в августе прошлого года.

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