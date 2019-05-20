В Польше раскритиковали Германию за отношение к России

Варшава, , 07:44 — REGNUM Германия не воспринимает Россию как угрозу, а Берлин реализует проект «Северный поток — 2» только ради своих экономических амбиций, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt.

«В Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США», — считает Сикорский.

По его словам, находящиеся в Калининграде российские ракеты способны достать до Германии, однако Берлин «закрывает на это глаза». Сикорский также раскритиковал позицию Германии по строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Германия поставила свои экономические интересы не только выше интересов соседей, но и вышел геостратегических интересов Европы», — отметил бывший глава МИД Польши.

Он добавил, что Германия якобы намерена «стать центром распределения газа в Европе и нуждается в сырье, чтобы конкурировать с США».

Как сообщало, трубопровод «Северный поток — 2», общей протяжённостью более 1,2 тыс. км, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива. Против проекта выступают страны восточной Европы, а также США.

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