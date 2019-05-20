«Наедитесь еще дерьма от этого дела»: Кургинян о кризисе на Украине

Москва, , 05:42 — REGNUM На Украине разворачивается полноценный многомерный политический кризис после избрания президентом комика Владимира Зеленского, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Либо он не будет делать ничего, либо действовать будет [олигарх Игорь] Коломойский. В любом случае, наедитесь того еще дерьма от этого дела. А тут еще и Трамп. На Украине — полноценный глубокий политический кризис… На фоне всего этого дела, конечно-же продолжается курс на Соединенные Штаты. Всмотритесь, как Европа относится к происходящему. Там абсолютно не в восторге от того, что произошло. Значит рано или поздно этот Зеленский будет перемолот, либо мы говорим Зеленский, а подразумеваем Коломойский», — заявил политолог.

По его словам, политический процесс на Украине будет барахтаться между этих противоречий в разрезе республиканцы — демократы, США — Европа и Зеленский без команды — Зеленский с командой Коломойского.

Как ранее отмечал Кургинян, Зеленский — это ставка Демократической партии США в преддверии президентских выборах в США, которые должны состояться в 2020 году. Об этом говорит и реакция команды действующего президента США Дональда Трампа, которая считает олигарха Игоря Коломойского врагом американского президента.

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