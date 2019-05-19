Зеленский пообещал не допустить преследований по «политическим мотивам»

Киев, , 21:17 — REGNUM Власти Украины не допустят политических репрессий в стране. Об этом написал на странице в соцсети Twitter избранный президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

«Сделаем (власти Украины) всё, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем, — написал Зеленский. — Память об уроках прошлого делает нас людьми».

Как передавало ИА REGNUM, 20 мая на Украине пройдет инаугурация избранного главы государства Владимира Зеленского, который победил во втором туре президентских выборов в стране.

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