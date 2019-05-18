Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде

Киев, , 19:57 — REGNUM Перед жителями Киева за неудобства, которые могут возникнуть в связи с инаугурацией избранного президента Украины Владимира Зеленского, извинился сам политик. Соответствующее видео размещено в субботу, 18 мая, на странице Зеленского в соцсети Instagram.

По его словам, его команда настаивала, чтобы инаугурация прошла 19 мая (воскресенье), чтобы не создавать проблем для жителей столицы Украины, но парламент страны проголосовал за 20 мая (понедельник).

«Извините, пожалуйста, извините всех, нас, Верховную раду, — заявил Зеленский. — Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим им».

Как передавало ИА REGNUM, политик Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине с результатом 73,23%. Инаугурация избранного главы государства была назначена на 20 мая.

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