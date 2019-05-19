В Израиле предложили провести «Евровидение-2020» в Палестине

Иерусалим, , 20:50 — REGNUM Израильский публицист Авигдор Эскин предложил провести следующий конкурс «Евровидение» в секторе Газа. Об этом 19 мая он сообщил изданию «Говорит Москва».

По мнению Эскина, репутации конкурса ничего не может повредить, потому что она и так находится на самом низком уровне, поэтому, в том числе, демонстрация палестинских флагов была уместна.

«Что касается конкурса, то его репутацию нельзя испортить, потому что он является дном. Он является манифестацией всего низменного, безвкусного. Те, кто эти флаги вытащили, они были правы. Это не провокация. Дело в том, что такого рода конкурс хорошо было бы проводить не в Тель-Авиве, а в секторе Газа. Эти люди, которые вывешивают флажки, они ратуют за терроризм, за сектор Газа. Я думаю, надо им всем позволить проводить свои мероприятия в секторе Газа… Пусть Мадонна и все её сторонники едут в сектор Газа», — подчеркнул журналист.

Напомним, во время конкурса «Евровидения-2019», проходящего в Израиле, ряд артистов: танцоры приглашенной певицы Мадонны и артисты из Исландии, продемонстрировали палестинский флаг, в знак солидарности со страной, находящейся в перманентном конфликте с Израилем.

Читайте ранее в этом сюжете: Рудковская прокомментировала выступление Лазарева на «Евровидении-2019»