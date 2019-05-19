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Премьер Армении призвал заблокировать работу всех судов страны

Политика

Это уже третья запись армянского премьера за сегодня. В предыдущих записях он анонсировал начало второго — самого важного этапа революции

Ереван, 19 мая 2019, 19:08 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал завтра, 19 мая, заблокировать входы во все суды Армении.

«С 08:30 утра блокируем без исключения все входы и выходы во все суды республики, так чтобы никто не смог войти внутрь. В 12:00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Это уже третья запись армянского премьера за сегодня. В предыдущих записях он анонсировал начало второго — самого важного этапа революции.

Решение суда вызвало крайнее недовольство сторонников Никола Пашиняна.

«Завтра, в 12:00, объявлю о старте втого — самого важного — этапа революции. Рассчитываю на всенародную поддержку», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.Ранее в воскресенье он пообещал выступить с важным заявлением о ситуации в судебно-правовой системе и утверждении власти народа в этой сфере.

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Политическая жизнь Армении
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