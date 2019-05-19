На довыборах в Чувашии конкуренция в поселениях выше, чем в районах

Чебоксары, , 08:37 — REGNUM В Чувашии сегодня, 19 мая, началось голосование на дополнительных выборах в органы местного самоуправления. Открыто 13 избирательных участков, сообщили ИА REGNUM в республиканском Центризбиркоме.

Всего будет замещено 10 вакантных депутатских мандатов. В том числе будут выбраны две депутата представительного органа в Урмарском и Ядринском районах, замещено одно депутатское место в Алатыре и семь мандатов в сельских поселениях.

Наибольшее число претендентов — на освободившееся место в собрание депутатов Кирского сельского поселения Алатырского района: зарегистрировано шесть кандидатов. В Алатыре на вакантное депутатское кресло претендуют пять человек, в Урмарском районе — четыре человека, в Ядринском районе зарегистрированы три кандидата в депутаты. По четыре кандидата в депутаты — в двух округах Большеатменского сельского поселения Красночетайского района, а также в одном округе на довыборах в собрание депутатов Эльбарусовского сельского поселения Марпосадского района

В Чувашии свои двери для избирателей открыли 13 избирательных участков. Избирательные участки будут работать до 20:00 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии региональные отделения политических партий получили в качестве доходов в I квартале 2019 года около 10,74 млн рублей, из них 6,37 млн рублей — единороссы. При этом на начало II квартала остаток партийных средств превысил 22,5 млн рублей, из них 17,5 млн рублей — на счету отделения КПРФ.

Подробнее: Доходы у единороссов в Чувашии больше всех, но самые богатые — коммунисты