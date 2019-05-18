Доходы у единороссов в Чувашии больше всех, но самые богатые – коммунисты

Чебоксары, , 13:26 — REGNUM В Чувашии региональные отделения политических партий получили в качестве доходов в I квартале 2019 года около 10,74 млн рублей, из них 6,37 млн рублей — единороссы. При этом на начало II квартала остаток партийных средств превысил 22,5 млн рублей, из них 17,5 млн рублей — на счету отделения КПРФ. Об этом свидетельствуют сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, представленные в ЦИК Чувашии в январе-марте текущего года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В I квартале 2019 года поступило 10 739 356,5 рублей, израсходовано 8 023 905,28 рублей. В том числе, 6 795 916,95 рублей направлено на содержание региональных отделений.

Более всего средств получило региональное отделение «Единой России» — 6 371 710,5 рублей, из них 4 457 065 рублей перечислено от политической партии, 1 760 500 рублей составили пожертвования. В тоже время возвращено 100 тыс. рублей, полученных от юрлиц, которым запрещено оказывать пожертвования либо не указавшие обязательные сведения в платежном документе. Израсходовано за квартал 5 173 594,26 рублей: на содержание регионального отделения партии потрачено 4 758 738,93 рублей, на пропаганду — 408 603,33 рублей, на проведение конференций и съездов — 6 252 рублей. На публичные мероприятия не было потрачено ни копейки.

На втором месте по уровню доходов — региональное отделение партии «Справедливая Россия», получившее 2 125 139 рублей. Сумма сложилась из 150 тыс. рублей пожертвований и перечислений от партии в сумме 1 975 139 рублей. Справороссы израсходовали 1 067 895,32 рублей: средства распределены на содержание отделения партии и пропагандистскую деятельность (информационную, рекламную, издательскую, полиграфическую).

Чувашское отделение КПРФ получило 1 983 923 рублей, из них 1 778 500 рублей составили средства партии. Израсходовано на осуществление уставной деятельности 1 572 518 рублей, наибольшие средства ушли на содержание отделения (1 229 746 рублей) и на пропаганду (268 330 рублей).

Чувашские либерал-демократы получили 148 000 рублей от политической партии, регионального отделения и иного зарегистрированного структурного подразделения. Из них на содержание отделения потрачено 91 414 рублей. Ещё одна партия, у которой зарегистрирован доход, — чувашские отделение «Яблока». Получено 110 584 рублей, израсходовано 118 483,7 рублей.

Если на начало I квартала 2019 года остаток средств составлял 19 925 847,66 рублей, то на начало II квартала возрос до 22 543 333,88 рублей. Больше всего средств — у чувашского отделения КПРФ: остаток средств составил 17 517 662 рублей. На втором месте — «Единая Россия» с 3 745 265,79 рублей, на третьем месте — «Справедливая Россия» с 1 075 486,49 рублей.

Отмечается, что по состоянию на 13 мая не представили сведения за I квартал 2019 года отделения партий «Альянс зелёных» и «Партия Возрождения Села». Соответствующее представление направлено в управление Министерства юстиции России по Чувашии. Ещё 29 отделений представили «нулевые» отчёты.