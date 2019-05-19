Воскресенье, 19 Мая 2019 года
06:12:15 МСК

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

Политика

И предупредил о «реванше» Порошенко

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Советчик

Киев, 19 мая 2019, 05:55 — REGNUM  Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией. Такой совет дал ему экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «НАШ».

По словам Саакашвили, Москва «недоговороспособна». Только лишь двусторонние переговоры с российскими властями и «заигрывания» ничего не дадут, полагает он.

Украину бывший грузинский лидер назвал «теневым государством», все решения в котором принимаются «за кулисами». Он также предрек Зеленскому судьбу «хуже Ющенко», если того «затащат за кулисы».

Избранному украинскому президенту стоит опасаться попытки реванша со стороны Петра Порошенко. Для этого, отмечает Саакашвили, Порошенко ставит везде, где может, своих людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили выразил надежду, что вернется на Украину после вступления Зеленского в должность президента.

Читайте также: Саакашвили рассказал, зачем хочет вернуться на Украину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить