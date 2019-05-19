Постпред КНР в ООН выступил за ответный удар по террористам в Сирии

Пекин, , 01:02 — REGNUM «Китайская сторона внимательно следит за ситуацией на северо-западе Сирии и выступает за нанесение ответного удара по террористам», — заявил на открытом заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке постоянный представитель КНР при организации Ма Чжаосюй, сообщает 18 мая Синьхуа.

Дипломат отметил, что террористические группировки в провинции Идлиб резко активизировались в последние месяцы, совершили многочисленные нападения на мирных жителей, а также на российскую военную базу Хмеймим и районы страны, подконтрольные законному правительству Сирии.

«Лечить одновременно необходимо и причины, и симптомы этого заболевания», — уверен постпред КНР, выступающий за продолжение процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН. Одобряя гуманитарную деятельность ООН, китайский представитель предостерег международное сообщество от потакания терроризму и призвал его руководствоваться едиными стандартами оценки и противодействия этому злу.