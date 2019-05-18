Суббота, 18 Мая 2019 года
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Парламент Македонии принял законы, которые не подписал прежний президент

Политика

Георге Иванов отказывался подписывать декреты о вступлении в силу законов, содержащих новое название страны

Скопье, 18 мая 2019, 13:55 — REGNUM  Парламент Республики Северная Македония принял в третьем чтении законы, возвращенные в парламент после того, как бывший президент страны Георге Иванов отказался подписать декреты об их вступлении в силу, поскольку текст данных законов содержит новое название страны.

Напомним, после вступления в силу Преспанского соглашения 12 февраля текущего года Македония была переименована в Северную Македонию.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», парламент вновь одобрил законы о Судебном Совете Республики Северная Македония, закон о свободном доступе к информации о деятельности органов государственной власти и закон об инспекционном надзоре.

Новый президент страны Стево Пендаровски заявил, что подпишет законы, которые отказался подписать его предшественник.

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Зарубежная хроника
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