Парламент Македонии принял законы, которые не подписал прежний президент

Скопье, , 13:55 — REGNUM Парламент Республики Северная Македония принял в третьем чтении законы, возвращенные в парламент после того, как бывший президент страны Георге Иванов отказался подписать декреты об их вступлении в силу, поскольку текст данных законов содержит новое название страны.

Напомним, после вступления в силу Преспанского соглашения 12 февраля текущего года Македония была переименована в Северную Македонию.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», парламент вновь одобрил законы о Судебном Совете Республики Северная Македония, закон о свободном доступе к информации о деятельности органов государственной власти и закон об инспекционном надзоре.

Новый президент страны Стево Пендаровски заявил, что подпишет законы, которые отказался подписать его предшественник.